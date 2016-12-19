FENERBAHÇE YENİ SAĞ BEKİNİ BULDU
Van der Wiel'in kadro dışı bırakılmasının ardından sağ beke transfer yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'un yıldızını almaya çalışıyor.
Fenerbahçe'de devre arasında hareketli saatler yaşanacağa benziyor. Emenike ve Van der Wiel'i kadro dışı bırakan sarı-lacivertliler, ilk iş olarak sağ beke takviye yapacak.
Atiker Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner'i renklerine katmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu transferde Salih Uçan'ı koz olarak kullanacak. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın beğendiği genç yıldız, buraya kiralanacak.
kaynak:amkspor
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