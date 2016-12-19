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fenerbahçe yeni sağ bekini buldu

FENERBAHÇE YENİ SAĞ BEKİNİ BULDU

Van der Wiel'in kadro dışı bırakılmasının ardından sağ beke transfer yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'un yıldızını almaya çalışıyor.

Tarih : 19 Aralık 2016, 10:49
Puan Ver : Fenerbahçe Yeni Sağ Bekini Buldu(10/10)8


Fenerbahçe'de devre arasında hareketli saatler yaşanacağa benziyor. Emenike ve Van der Wiel'i kadro dışı bırakan sarı-lacivertliler, ilk iş olarak sağ beke takviye yapacak.



Atiker Konyaspor'un yıldızı Ömer Ali Şahiner'i renklerine katmaya çalışan sarı-lacivertliler, bu transferde Salih Uçan'ı koz olarak kullanacak. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın beğendiği genç yıldız, buraya kiralanacak.



 



kaynak:amkspor








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