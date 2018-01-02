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Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

FENERBAHÇE YENİ SOL BEKİNİ BULDU

Fenerbahçe, Amerikan Ligi kulüplerinden New York Redbulls'ta forma giyen 25 yaşındaki sol bek Kemar Lawrence'ı takıma katmanın planlarını yapıyor.

Tarih : 02 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Fenerbahçe Yeni Sol Bekini Buldu(10/10)6

Fenerbahçe, bu sezon yaşadığı sol bek sıkıntısını Jamaikalı Kemar Lawrence ile çözmek istiyor.

Şu anda Major League Soccer ekiplerinden New York Redbulls'ta forma giyen 25 yaşındaki sol bek, burada gösterdiği başarılı performans ile Avrupa'daki bir çok kulübün de dikkatini çekmeyi başardı. New York Redbulls formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı, 1 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

HÜCUMA DA KATILIYOR

Defansif anlamda çok etkili olan Lawrence, zaman zaman takımının hücum organizasyonlarına da katkıda bulunuyor. Kemar Lawrence, bu sezon Redbulls'ta sergilediği bu performansla Monaco, Rubin Kazan ve Westham United gibi ekiplerin radarına girdi.

Fenerbahçe'nin ilgisinin bulunduğu Lawrence'a önümüzdeki günlerde imza attıracağı iddia ediliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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