Fenerbahçe Yönetimi, Cagliari Maçını Ücretsiz Yaptı
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Fenerbahçe Yönetimi, Cagliari Maçını Ücretsiz Yaptı

FENERBAHÇE YÖNETİMİ, CAGLİARİ MAÇINI ÜCRETSİZ YAPTI

Fenerbahçe, 7 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda Cagliari'yle oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 17:20
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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının 7 Ağustos Pazartesi günü İtalya'nın Cagliari takımıyla oynayacağı hazırlık maçının biletlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

35 BİN TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesinde dün Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynanan maçta Ülker Stadı'na gelen 35 bin taraftara teşekkür edildi.

BİLET ALANLARIN PARASI İADE EDİLECEK

Bu maçtaki desteklerinden dolayı Cagliari ile yapılacak hazırlık karşılaşmasını taraftarların ücretsiz bir şekilde izleyebileceği kaydedildi. Kombine kart sahiplerinin mevcut koltuklarında oturabileceği, diğer taraftarların ise Passolig kartlarıyla stada girebileceği aktarıldı. Şimdiye kadar bilet alanların ücretlerinin ise Passolig hesaplarına iade edileceği ifade edildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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