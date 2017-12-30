FENERBAHÇE YÖNETİMİNDEN FUTBOLCULARA 1 MİLYON EUROLUK JEST!
Fenerbahçe yönetimi, Atiker Konyaspor ile berabere kalarak 1 buçuk milyon euroluk primi kaçıran sarı-lacivertli futbolculara 1 milyon euro ödeme yapma kararı aldı.
Fenerbahçe yönetimi Konyaspor beraberliği sonrası 1 buçuk milyon euroluk primi kaçıran futbolculara 1 milyon euro dağıtacak.
PRİM SON MAÇTA KAYBEDİLMİŞTİ
Fenerbahçe'de yönetim Osmanlıspor beraberliği sonrası ligin ilk devresinde oynanacak 6 maçın tamamın kazanılması durumunda futbolculara 1.5 milyon Euro'luk prim dağıtalcağını açıklamıştı. Bu tarihten sonra ligde oynadığı 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, ilk yarının son haftasında Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak primi son düzlükte kaybetmişti.
FUTBOLCULARA 1 MİLYON EUROLUK PRİM DAĞITILACAK
Yönetimin buna rağmen takıma jest yapma kararı aldığı ve toplamda 1 milyon euroluk prim dağıtma kararı aldığı öğrenildi. Bu kararın alınmasında yönetici Ali Yıldırım'ın önemli rol oynadığı belirtildi. Kaynak: Takvim
Kaynak: haberinburada
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