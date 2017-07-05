FENERBAHÇE YUSUF ERDOĞAN İLE ANLAŞTI
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların el sıkıştığı, transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un onayının beklendiği belirtildi.
Bordo-mavililer, Ersun Yanal'ın takımda istemediği Yusuf'u elden çıkarmaya hazır ancak bunu en kârlı biçimde gerçekleştirmek istiyor.
Trabzonspor'un bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Fenerbahçe bu parayı vermeye yanaşmıyor.
Sarı-lacivertlilerin planı, Yusuf'u takas yoluyla renklerine katmak. Fırtına, Fernandao'yu istiyor. Fenerbahçe bu takasa razı ancak 2 milyon euro da para istiyor.
kaynak:sporbizde
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar