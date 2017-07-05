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fenerbahçe yusuf erdoğan ile anlaştı

FENERBAHÇE YUSUF ERDOĞAN İLE ANLAŞTI

Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan'ın Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 16:16
Puan Ver : Fenerbahçe Yusuf Erdoğan İle Anlaştı(9/10)8


Yapılan görüşmeler sonucunda tarafların el sıkıştığı, transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un onayının beklendiği belirtildi.



Bordo-mavililer, Ersun Yanal'ın takımda istemediği Yusuf'u elden çıkarmaya hazır ancak bunu en kârlı biçimde gerçekleştirmek istiyor.



Trabzonspor'un bir yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın için 3.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirledi. Ancak Fenerbahçe bu parayı vermeye yanaşmıyor.



Sarı-lacivertlilerin planı, Yusuf'u takas yoluyla renklerine katmak. Fırtına, Fernandao'yu istiyor. Fenerbahçe bu takasa razı ancak 2 milyon euro da para istiyor.



 



 



 



 



kaynak:sporbizde








Etiketler: Fenerbahçe  Yusuf  Erdoğan  İle  Anlaştı    haber

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