Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti ve zirve yarışında 'bende varım' dedi.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

AYKUT KOCAMAN SAHAYA FORVETSİZ ÇIKTI

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sahaya sürpriz bir 11 ile çıktı. Soldado ve Fernandao'nun sakat olması Janssen'in ise cezalı olması Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sahaya forvetsiz çıkmasına neden oldu. Robin van Persie'nin hazır olmadığını düşünen tecrübeli teknik adam en ilerde Ziraat Türkiye Kupasında Adana Demirspor'a 3 gol atan Alper'e görev verdi.

FENERBAHÇE'DE PERDEYİ NEUSTADTER AÇTI

Sarı-lacivertliler aradığı golü 25. dakikada buldu. Sağ kanattan ön direğe kullanılan korneri Alper Potuk kafasıyla aşırdı. Arka direkte Roman Neustadter bom boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

KASIMPAŞA İLK YARININ SONUNDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Fenerbahçe karşısında istediği oyunu sergileyemen Kasımpaşa sürpriz bir gol ile beraberliği yakaladı. Kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bernard Mensah sert bir şut çekti, baraja da çarpan top Volkan Demir'i yanılttı ve ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca taraflar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

49. dakikada ceza sahsı içinde Dirar ile paslaşan Guliano rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağı ile uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını Kasımpaşa karşısında yeniden öne geçirdi.

BREZİLYALI GULIANO YENİDEN SAHNEDE!

Fenerbahçe 63. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Şener sağ kanattan müthiş bir orta yaptı, Brezilyalı Guliano'da aynı güzellikte bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 3-1.

AATIF YERİNİ VALBUENA'YA BIRAKTI

Fenerbahçe'de en çok koşan isimlerin başında gelen Aatıf 67. dakikada yerini Valbuena'ya bıraktı. Yıldız futbolcu oyundan çıkarken Fenerbahçe taraftarı Aatıf'ı ayakta alkışladı.

VALBUENA DURUMU 4-1'E GETİRDİ

Oyuna 67. dakikada Aatıf'ın yerine dahil olan Valbuena, Dirar'ın pasında yerden uzak köşeye sert bir şut çıkardı ve 81. dakikada durumu 4-1'e getirdi.

KASIMPAŞA'DAN HEMEN CEVAP

Konuk ekip Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin golünün hemen ardından durumu 4-2'ye getirdi. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında defansın uzaklaştıramadığı topu Murillo ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada