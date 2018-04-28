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Fenerbahçe zorlu deplasmanda! Canlı anlatım

FENERBAHÇE ZORLU DEPLASMANDA! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 28 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe Zorlu Deplasmanda! Canlı Anlatım(6/10)2

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı, iki takıma da başarılar!

İLK 11'LER:

Kasımpaşa:

Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

Fenerbahçe:

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado

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Kaynak: haberinburada



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