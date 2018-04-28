FENERBAHÇE ZORLU DEPLASMANDA! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı, iki takıma da başarılar!
İLK 11'LER:
Kasımpaşa:
Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne
Fenerbahçe:
Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatif, Soldado2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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