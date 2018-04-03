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Fenerbahçe'de 1 Kişi Dışında Herkes Gollere Sevindi
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Fenerbahçe'de 1 kişi dışında herkes gollere sevindi

FENERBAHÇE'DE 1 KİŞİ DIŞINDA HERKES GOLLERE SEVİNDİ

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, Kayserispor karşısında atılan gollerde yedek kulübesinden çıkmadı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Fenerbahçe'de 1 Kişi Dışında Herkes Gollere Sevindi(9/10)5

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5-0 gibi net bir skorla geçtiği karşılaşmada bu detay gözlerden kaçmadı.

Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıda üst üste bulduğu gollerle skoru 3-0'a getirirken gol sevinci esnasında çarpıcı bir detay göze çarptı.

VALBUENA SEVİNÇ KARESİNDE YOK

Fenerbahçe teknik heyeti ve yedek kulübesi gol sevincini yaşarken, Valbuena, bu anlarda fotoğraflarda gözükmedi. Gollerde yerinden kalkmayan Fransız yıldız, mutsuz görüntüsüyle de dikkat çekti.

Valbuena maçın bitimiyle birlikte ise cep telefonuna sarıldı ve stadın hemen dışında bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'de Aatıf'ın Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşmesiyle birlikte Fransız yıldızın önümüzdeki hafta forma şansı bulup bulamayacağı ise merak konusu...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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