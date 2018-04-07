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Fenerbahçe'de 25 milyon euroluk operasyon

FENERBAHÇE'DE 25 MİLYON EUROLUK OPERASYON

Fenerbahçe birçok talibi olan Josef ve Giuliano'yu 25 milyon euroya elden çıkarmayı planlıyor. UEFA'nın kıskacından bu şekilde kurtulacak olan yönetim, en az 8 transfer yapacak.

Tarih : 07 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de 25 Milyon Euroluk Operasyon(5/10)1

Transferde yine UEFA Finansal Fair Play engeline takılmak istemeyen Fenerbahçe müthiş bir plan hazırladı.

UEFA ile yapılan anlaşma gereği bonservis geliri elde etmeden oyuncu alamayacak olan Sarı-Lacivertliler, Avrupa'da birçok talibi olan Josef de Souza ve Giuliano'yu satacak. Elde edilecek gelirle taraftarların yüzünü güldürecek bir takım oluşturulacak.

ŞU ANA KADAR 4 TEKLİF VAR

Sezon başında İngiltere'ye transferi son anda yatan Josef için menajerler aracılığıyla şu ana kadar kulübe ulaşmış 4 teklif bulunuyor. Yönetim, Brezilyalı futbolcunun satışından 15 milyon Euro gelir bekliyor..

DÜNYA KUPASI'NDA OYNARSA...

Avrupa'da önemli bir piyasası olan Giuliano da yeni sezon planları arasında yer alıyor. Sambacı'nın fiyatını 10 milyon Euro olarak belirlendi. Giuliano, Dünya Kupası'nda oynarsa bu rakam artacak.

YILDIZLARLA DONATILACAK!

Transferde öncelikle bonservissiz isimlere yönelen yönetim, gelecek 25 milyon Euro ile beraber kadroyu yıldızlarla donatacak. Alınan bilgilere göre yeni sezon öncesi en az 8 transfer düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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