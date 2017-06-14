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fenerbahçe'de 6 ayrılık

FENERBAHÇE'DE 6 AYRILIK

?Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımında sözleşmesi sona eren oyunculardan Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:04
Puan Ver : Fenerbahçe'de 6 Ayrılık(9/10)7


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, erkek voleybol takımımızın 2017-2018 sezonu planlaması kapsamında sözleşmesi yenilenmeyen Alen Pajenk, İbrahim Emet, Sabit Karaağaç, Alperay Demirciler, Mehmet Özbek ve İsmail Moalla'ya takımımıza yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.



 



kaynak:sabah








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