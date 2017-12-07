FENERBAHÇE'DE ALPER POTUK BURSASPOR MAÇI KADROSUNA ALINMADI
Fenerbahçe'de Alper Potuk, sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçı kadrosunda yer alamayacak.
beIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe'de Alper Potuk sakatlığı nedeniyle Bursaspor maç kadrosunda yer almadı. Ayrıca Robin van Persie de Aykut Kocaman'ın tercihiyle kadroya alınmadı.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladı.Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kara yoluyla Bursa'ya hareket edecek.
Tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izleyen taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip, tatlı ikramında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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