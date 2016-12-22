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fenerbahçe'de büyük kriz! van der wiel...

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK KRİZ! VAN DER WİEL...

Teknik direktör Dick Advocaat’ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Van der Wiel ile Fenerbahçe’nin yolları biraz sıkıntılı ayrılacak gibi görünüyor...

Tarih : 22 Aralık 2016, 09:13
Puan Ver : Fenerbahçe'de Büyük Kriz! Van Der Wiel...(9/10)12



Daha önce de takımda kalmak istemediğini belirten yıldız oyuncu ile iplerin kopmasının ardından yolların nasıl ayrılacağı konusu görüşülmeye başlandı.




PSG'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Wiel ile yıllığı 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme yapılmıştı.




Fenerbahçe yönetimi yolların ayrılması için imza parasının yanı sıra bugüne kadar aldığı parayı bonservis bedeli olarak getirmesini Wiel'den istedi.




Buna karşılık Hollandalı oyuncunun menajeri ise tam tersine 3 yıllık sözleşme karşılığı alacakları olan paranın yarısının kendilerine verilmesi halinde yolların ayrılabileceğini iletti.




Yönetim de bu durum karşılığında, “O zaman takıma giremez tek başına çalışır. Sözleşmesi bitene kadar da bekler” restini çekti.



WİEL VE MENAJERİNİN KURNAZLIĞI

Restleşmelerin ardından iki taraf arasında kelimenin tam anlamıyla taktik savaş başladı...




Menajeri, Wiel'i son oynanan Gençlerbirliği maçına gönderdi ve tribünden izlettirdi. Amacı ise belli; “Oyuncumuz bir yere gitmedi, takımını takip ediyor.




Hiçbir kabahati yok, haksız yere kadro dışı bırakıldı” görüntüsünü yaratıp devre arasında sözleşmeyi tek taraflı feshedip Wiel'i götürmeyi planlıyor.




Buna karşılık Sarı-Lacivertli yönetimin ise kafası rahat ve geri adım atmayı hiç düşünmüyorlar.



 



kaynak:habertürk


















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