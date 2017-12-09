Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Gökhan Gönül, Beşiktaş'a transferinin ardından yaptığı açıklamalar, Bekir İrtegün'ün ise FETÖ ile ilişkisi nedeniyle sarı-lacivertli kulüpten ihraç edildi.

Gökhan Gönül ve Bekir İrtegün'ün sarı-lacivertli kulüp üyelikleri iptal edildi.

Gökhan Gönül'ün ihracı medyada yer alan açıklamaları, İrtegün'ün ihracı ise Bylock kullanıcılığı ile ilişkilendirildi.

GÖKHAN GÖNÜL İHRACI İÇİN F.BAHÇE ALEYHİNDEKİ KONUŞMALARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

2014 yılında Fenerbahçe üyesi olan iki futbolcudan Gönül, Beşiktaş'a transfer olmasının ardından bazı üyelerin başvurusu üzerine disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sarı lacivertli hukukçular da Gökhan Gönül'ün medyada yer alan röportaj ve açıklamalarını da ihraç talep dilekçesine şikayet olarak eklediler.

Disiplin Kurulu, geçtiğimiz günlerde Gökhan Gönül'ün ihraç edilmesine karar verdi. Gerekçe olarak medyada yer alan Fenerbahçe aleyhindeki konuşmaları gösterildi. Bu karar yönetim kurulu tarafından da onaylanınca Gönül'ün Fenerbahçe üyeliği düştü.

BEKİR İRTEGÜN FETÖ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLDİ

Fenerbahçeli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün ihracı ise FETÖ ile ilişkili... Başakşehir'de oynarken Bylock kullandığı ortaya çıkıp gözaltına alınan Bekir itirafçı olunca serbest kalmıştı. İrtegün, Bylock şikayeti üzerine Disiplin Kurulu'nca ihraç edildi. Bekir'in ihracı da yönetim onayından geçip kesinleşti.

Kaynak: haberinburada