FENERBAHÇE'DE İLK AYRILIK BELLİ OLDU
Fenerbahçe, 1,6 milyon euro karşılığında Fernandao'yu Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 2 yıllığına kiraladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao'nun, Cruzeiro'ya transferi an meselesi…
Brezilya basınında yer alan habere göre, Çarşamba günü toplantı gerçekleştiren iki kulüp yetkilileri anlaşma sağlarken 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
YILLIK 800 BİN EURO ÖDEYECEKLER
Brezilyalı forvet için Cruzeiro'nun, Fenerbahçe'ye yıllık 800 bin euro ödeyeceği öğrenilirken futbolcunun haklarının yüzde 75'i ise Brezilya ekibinde olacak.
18 MAÇTA 12 GOL
2014 yılında Atletico Paranaense'den Bursaspor'a transfer olan golcü futbolcu, yeşil beyazlı kulüpteki ilk sezonunda 18 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.
2015 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli forvet, geçen sezondan bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Kaynak: haberinburada
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