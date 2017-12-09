Süper Lig'de Bursaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Janssen sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Janssen şoku yaşandı.

YERİNE SOLDADO OYUNA DAHİL OLDU

Hollandalı yıldız isim maçın 38. dakikasında sakatlandı. Janssen, yedek kulübesine 'değiştirin' işareti yaptı ve direkt soyunma odasına yöneldi. Sakatlanan Janssen yerine, İspanyol forvet Roberto Soldado girdi.

Kaynak: haberinburada