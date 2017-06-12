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fenerbahçe'de kombineleri patlatacak transfer

FENERBAHÇE'DE KOMBİNELERİ PATLATACAK TRANSFER

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şampiyonluk egemenliğine son vermek için güçlü bir kadro kurma adına kolları sıvadı. Arjantinli bir yıldızla da anlaşma an meselesi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçe'de Kombineleri Patlatacak Transfer(5/10)5


Sarı-lacivertliler iki sezondur arkasında kaldıkları Beşiktaş'ı geçmek için bu kez kadroyu doğru inşa etmeye çalışıyor. Geçen sezonu 10 numarasız oynayan ve hücumda tıkanıp kalan Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferini açıklamıştı.



Ancak Fenerbahçe'de 2. dönemini geçirmeye hazırlanan teknik direktör Aykut Kocaman, ceza, sakatlık, formsuzluk gibi faktörleri düşünerek bu bölgeye bir takviye daha yapmaları gerektiğini belirtti.



Fenerbahçe'de yönetim kolları sıvadı ve Ever Banega'yı gündemine aldı. 28 yaşındaki Arjantinli yıldızla ilgili en umut verici gelişme Inter'in yeni hocası Luciano Spalletti'nin onu kadroda düşünmemesi. Ancak 2019'a kadar sözleşmesi var ve İnter'in talep ettiği bonservis bedeli 10 milyon Euro'yu aşıyor.



Sarı-lacivertliler, UEFA kriterlerine takılmamak için satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. Kısa zamanda menajeri Marcelo Simonian ile masaya oturulacak. Banega transferiyle kombine satışlarının da uçacağını düşünüyorlar. Oyuncuyla mali yönden güçlü Tigres'in ilgilenmesi ise önemli bir sorun.



 



kaynak:sabah








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