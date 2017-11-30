FENERBAHÇE'DE KORKUTAN SAKATLIK! KARŞILAŞMAYI YARIDA BIRAKTI
Sezon başından bu yana iki defa sakatlık geçiren Mehmet Ekici, Adana Demirspor maçında yeniden sakatlandı.
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mehmet Ekici, Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlandı. Ekici, böylece bu sezon 3. kez sakatlanmış oldu.
YARİNİ AATIF'A BIRAKTI
Kadıköy'de oynanan mücadelenin 51. dakikasında yerde kalan Ekici, oyuna daha devam edemedi ve yerini Aatif Chahechouhe'ya bıraktı.
Mehmet Ekici'nin durumu yapılacak MR çekiminden sonra netlik kazanacak.
Kaynak: haberinburada
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