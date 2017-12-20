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Fenerbahçe'de korkutan sakatlık! Yıldız futbolcu idmanı yarıda bıraktı

FENERBAHÇE'DE KORKUTAN SAKATLIK! YILDIZ FUTBOLCU İDMANI YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli oyuncu, kasığında ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bıraktı.

Tarih : 20 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Fenerbahçe'de Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu İdmanı Yarıda Bıraktı(8/10)4

Karabükspor karşılaşmasında Şener, Skrtel ve Neustadter sarı kart gördüğü için Atiker Konyaspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Savunmanın bir diğer ismi olan İsmail Köybaşı da bugün yapılan antrenmanda kasığında ağrı hissettiği için çalışmayı yarıda bıraktı. Tedbir amaçlı olarak antrenmana devam etmeyen İsmail Köybaşı, kulüp doktoruyla görüştükten sonra çalışmayı bıraktı. İsmail'in durumu, yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacak.SAVUNMA ŞEKLİ DEĞİŞECEK

Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde 3 oyuncunun cezalı olması ve İsmail Köybaşı'nın da olası sakatlığı durumunda savunma şekli değişecek. Aykut Kocaman'ın Konyaspor karşısında Isla, Neto, Yiğithan ve Hasan Ali dörtlüsüne şans vermesi bekleniyor. Kocaman'ın aklındaki bir diğer düşünce ise Yiğithan'ın yerine Mehmet Topal'ı savunmada oynatmak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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