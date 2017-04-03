

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe, rövanş maçının hazırlıklarına başladı.







Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Karabükspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.







kaynak:sabah