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fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ BAŞLADI

Karabükspor deplasmanından 3 puanla dönen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:20
Puan Ver : Fenerbahçe'de Kupa Mesaisi Başladı(9/10)9


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe, rövanş maçının hazırlıklarına başladı.



Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Karabükspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon antrenmanı yaparken, diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



 



kaynak:sabah








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