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fenerbahçe'de nabil dirar bugün bitiyor!

FENERBAHÇE'DE NABİL DİRAR BUGÜN BİTİYOR!

Fenerbahçe'de Lens defteri kapanıyor. Sarı-Lacivertli yönetim Nabil Dirar transferine noktayı koyduktan sonra bir daha Hollandalı oyuncu ile temas kurmama kararı aldı.

Tarih : 15 Haziran 2017, 14:04
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Lens'in istediği yüksek maaş önerisini kabul etmeyen ve kendi teklifini sunan sarı lacivertliler cevap için beklemeye geçerlerken, önerinin kabul edilmemesi durumunda görüşmelere devam etmeyeceklerini Hollandalı oyuncunun menajerine bildirdikleri öğrenildi.



beIN Sports'un verdiği bilgiye göre geride bıraktığımız sezon Lens'in görev yaptığı sağ açık pozisyonu için Nabil Dirar ve kulübü Monaco ile anlaşan Fenerbahçe Yönetimi resmi imzayı bugün evrak prosedürlerinin tamamlanmasının ardından atacaklar.



Sol açık için de arayış içerisinde olan Sarı Lacivertli yönetimin Arjantinli bir oyuncu ile görüştükleri ve bu transferin de çözüm aşamasında olduğu gelen haberler arasında.



Kaleci konusunda Arsenal'i Ospina'yı kiralık olarak kadroya katma konusunda ikna edemeyen sarı lacivertliler rota Kameni'ye dönmüş durumda.



 



kaynak:sabah








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