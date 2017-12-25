FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'la devre arasında yollar ayrılacak.
Fenerbahçe'de kadrodaki sakat ve cezalılara rağmen yedek kulübesinde oturan ve süre alamayan Ozan Tufan'ın devre arasında elden çıkarılabileceği iddia edildi.
"TOPAL'LA DAHA İYİYİZ"
Genç futbolcu, uzun süredir ilk 11'e giremiyordu. Josef de Souza, daha önce yaptığı açıklamada 'Ozan'ı eleştirmek için söylemiyorum ama Mehmet Topal'la birlikte orta sahada savunma anlamında daha iyi olduk' demişti.
"OZAN KARARI BİZİM İÇ MESELEMİZ"
1-1 biten Konya maçının ardında Kocaman yaptığı açıklamada 'Ozan'ın yerine Oğuz'un oynaması bizim iç meselemiz. Bir kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu bizim iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor.' demişti. (AKŞAM)
Kaynak: haberinburada
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