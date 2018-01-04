Darbe Girişiminin Etkisi Geçti! Turistler Türkiye'ye Geri Dönüyor
Galatasaraylı Futbolcu, Bavullarını Toplayıp Türkiye'den Ayrıldı
Macaristan'a Kaçan Takımın Bütün Foyası Ortaya Çıktı
Atilla Kararının Ardından Halkbank'tan Açıklama: İdari Ve Mali Karar Yok, Temyiz Hakkı Var
Ev Alım-Satım Bedellerinde, Doğru Beyan Vermeyene Ceza Geliyor
Fenerbahçe'de Ozan Tufan Ve Robin Van Persie Kadro Dışı
Galatasaray Taraftarının Hayali Gerçek Oluyor
Booking.Com, Türkiye Pazarına Geri Dönüyor
G.Saray'ı Duyunca Duştan Çıplak Çıkan Futbolcu, Takımdan Ayrılıyor
Mehmet Şimşek, Cenk Transferiyle Mest Oldu
Dekoratif Isıtıcılarla Evler Ucuza Isınacak
Altın Düşüşe Geçti
Dolar Yükselişe Geçti! İşte İlk Rakamlar
Gaziantep Yükseliyor Ama Spor Kulübü Can Çekişiyor
Petrol Fiyatları Son 2,5 Yılın En Yüksek Seviyesinde
Trabzon Limanı Halka Arz Ediliyor
Otomobillerin Şehir Merkezine Girişi Sınırlanacak
Trabzonspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti!
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Robin van Persie Kadro Dışı

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN VE ROBİN VAN PERSİE KADRO DIŞI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Robin van Persie ile büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan'ı Antalya kampı kadrosuna almadı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan Ve Robin Van Persie Kadro Dışı(6/10)2

Fenerbahçe'de Ozan Tufan hikayesi bitti. Sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya'da yapılacak kamp kadrosunda genç futbolcuya yer vermedi.

ROBIN VAN PERSIE DE YOK

Takımdan ayrılacağı konuşulan Robin van Persie de kadroda yer bulamazken iki futbolcunun da ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Ozan, 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euroya transfer edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  De  Ozan  Tufan  Ve  Robin  Van  Persie  Kadro  Dışı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER