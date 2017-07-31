Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşındaki Sturm Graz maçı öncesi şoke eden bir haber geldi.

MEHMET EKİCİ STURM GRAZ MAÇINDA YOK

İdmanda sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Kanarya'nın yeni transferi Mehmet Ekici, Sturm Graz ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: haberinburada