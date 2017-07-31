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Fenerbahçe'de Sakatlanan Mehmet Ekici, Sturm Graz Maçında Yok
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Fenerbahçe'de Sakatlanan Mehmet Ekici, Sturm Graz Maçında Yok

FENERBAHÇE'DE SAKATLANAN MEHMET EKİCİ, STURM GRAZ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, idmanda sakatlandı. Sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Ekici, Sturm Graz maçında oynayamayacak.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 20:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de Sakatlanan Mehmet Ekici, Sturm Graz Maçında Yok(9/10)5

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşındaki Sturm Graz maçı öncesi şoke eden bir haber geldi.

MEHMET EKİCİ STURM GRAZ MAÇINDA YOK

İdmanda sakatlanan ve sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Kanarya'nın yeni transferi Mehmet Ekici, Sturm Graz ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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