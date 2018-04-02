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Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek
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Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek

FENERBAHÇE'DE SEÇİMDE 25 BİN ÜYE OY KULLANABİLECEK

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak seçim öncesi 25 bin üye aidatını yatırdı.

Tarih : 02 Nisan 2018, 12:30
Puan Ver : Fenerbahçe'de Seçimde 25 Bin Üye Oy Kullanabilecek(10/10)6

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak olan ve yeni başkanın belli olacağı olağan genel kurulda oy kullanacak üyeler için aidatlarını yatırma süresi sona erdi.

Daha önceden yapılan açıklamaya göre ödemeler, saat 19.00'da sona erdi. Bu uygulama, banka yoluyla ödeme yapacak üyeler için ise saat 00.00'da tamamlandı.

25 BİN ÜYE AİDATINI YATIRDI

Habertürk'ün haberine göre; tarihi kongre için 25 bine yakın üyenin aidatını yatırdığı öğrenilirken, kesin rakamın ise bir iki güne kadar netleşeceği belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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