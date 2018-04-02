FENERBAHÇE'DE SEÇİMDE 25 BİN ÜYE OY KULLANABİLECEK
Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak seçim öncesi 25 bin üye aidatını yatırdı.
Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak olan ve yeni başkanın belli olacağı olağan genel kurulda oy kullanacak üyeler için aidatlarını yatırma süresi sona erdi.
Daha önceden yapılan açıklamaya göre ödemeler, saat 19.00'da sona erdi. Bu uygulama, banka yoluyla ödeme yapacak üyeler için ise saat 00.00'da tamamlandı.
25 BİN ÜYE AİDATINI YATIRDI
Habertürk'ün haberine göre; tarihi kongre için 25 bine yakın üyenin aidatını yatırdığı öğrenilirken, kesin rakamın ise bir iki güne kadar netleşeceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Fransa Rahat Durmuyor! Münbiç'e Uzman Askerlerini Gönderdi
- Kızına Tokat Atan Anneye 1,5 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
- Erdoğan, Türkiye'de Kimsenin Can Ve Mal Güvenliği Yok Diyen Chp'li Vekile Sert Çıktı: Mankurt
- Tarihte İlk Kez Londra'da İşlenen Cinayet Sayısı New York'u Geçti
- Karlov Suikastı Soruşturmasında Gülen Ve Uslu İçin Yakalama Kararı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar