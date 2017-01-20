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fenerbahçe'de simon kjaer çalışmalara başladı

FENERBAHÇE'DE SİMON KJAER ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarih : 20 Ocak 2017, 12:39
Puan Ver : Fenerbahçe'de Simon Kjaer Çalışmalara Başladı(6/10)4


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Dick Advocat yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.



ANTRENMAN NOTLARI



Sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın ilk bölümüne düz koşuyla başladı. Yağmur altında yapılan antrenmanda futbolcular düz koşunun ardından soğumadan istasyon hareketleri yaparak kısa mesafeli koşular gerçekleştirdi. İdmanın basına açık olan ilk yarım saatlik son bölümünde ise Fenerbahçeli futbolcular 5'e 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Teknik Direktör Dick Advocaat'ın Medipol Başakşehir maçının taktik idmanını gerçekleştirdiği bildirildi.



KJAER TAKIMLA ÇALIŞTI



Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Simon Kjaer takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı süren Volkan Şen ve ağrıları devam eden Aatıf Cheacheou ile tedavilerine devam edilen Uygar Mert Zeybek idmanda yer almadı. Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ise özel program eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.



 



kaynak:sabah








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