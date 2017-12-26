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Fenerbahçe'de Valbuena performansıyla göz dolduruyor

FENERBAHÇE'DE VALBUENA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Savunma performansıyla eleştirilen Valbuena'nın son maçtaki istatistiği göz doldurdu. Fransız oyuncu, Mehmet Topal ile aynı sayıda top kazandı.

Tarih : 26 Aralık 2017, 01:00
Puan Ver : Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor(7/10)3

Fenerbahçe'de 5 hafta sonra ilk 11'e dönen Mathieu Valbuena teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği mesajı almış görünüyor.

KONYASPOR MAÇINDA SAVUNMA İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ DOLDURDU

Takım savunmasına destek verme konusunda eksikleri bulunduğu gerekçesiyle yedek kalan Fransız yıldız, Atiker Konyaspor maçındaki savunma istatistikleriyle göz doldurdu.

Valbuena 8 top kapmayla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Öyleki deneyimli futbolcunun ulaştığı bu sayı orta sahanın en defansif ismi Mehmet Topal'ın sayılarıyla aynı.

Valbuena yedek kaldığı dönemde formayı kaptırdığı Aatıf Chahechouhe'yu da geride bıraktı. 67 dakika oyunda kalan Aatıf 3 kez rakipten top çalarken, Valbuena aynı süreyi 7 top kapmayla geçirdi.

Maçın tamamına bakıldığında Giuliano 4, Nabil Dirar ise 7 top kapmayla mücadele etti.

RAKİP CEZA SAHASI İÇİNDE ÇOK ETKİLİYDİ

Valbuena hücumda da etkiliydi. Takımının tek golünün asistini yapan Fransız futbolcu, duran toplar haricinde ceza sahasına gönderilen toplarda takım lideri oldu. Valbuena rakip ceza sahasına yolladığı 7 topun 4'ünde topu başarılı şekilde arkadaşlarıyla buluşturmayı başardı.

Valbuena bu sezon Fenerbahçe formasıyla gole direkt katkı konusunda listenin zirvesinde bulunuyor. Fransız futbolcu 6 gol, 13 asist yaparak takıma katkıda bulundu.

Valbuena maçı 8 pas hatasıyla tamamladı. Sarı lacivertlilerde bu maçtaki en kötü performans ise 12 pas hatasıyla Nabil Dirar'dan geldi. Dirar'ı 10 pas hatasıyla Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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