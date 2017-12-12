Fenerbahçe'de Yedek Kalan Ozan Tufan: Ne Yapacağımı Şaşırdım
Altın Yükselişe Geçti
Taşıt Kredilerinde Eşik Değeri 100 Bin Liraya Yükseltildi
Atiker Konyaspor, Sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın İstediği Gignac: Futbolu Meksika'da Bırakmak İstiyorum
Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
Fenerbahçeli Robin Van Persie, Amerikan Takımı Los Angeles Galaxy İle Anlaştı
3. Havalimanı Son Teknolojiyle Korunacak
Mhp, Bitcoin'le İlgili Yasal Düzenleme Yapılmasını Önerdi
New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
Fatih Altaylı'dan Okan Buruk'a Sert Eleştiri
Hıncal Uluç'tan Olay İddia: Burak Yılmaz Alkollüydü
İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
Galatasaraylı Yönetici, Okan Buruk'a Sert Çıktı: Haddini Bilsin
Bilim İnsanları: Uzaydan Gelen Virüs 23 Aralık'ta Dünya'yı Yok Edecek
Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Milli Radar İlk Kez Gaziantep'te Kullanılacak
Abd'li Albay Duyurdu: Irak Ordusu İle Sdg Koordinasyon Merkezi Kurdu
Beşiktaş, Maç Başlamadan Bayern Münih'e Golü Attı

Fenerbahçe'de Yedek Kalan Ozan Tufan: Ne Yapacağımı Şaşırdım

FENERBAHÇE'DE YEDEK KALAN OZAN TUFAN: NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM

Fenerbahçe'de son 4 lig maçında forma bulamayan Ozan Tufan, "Ne yapacağımı şaşırdım." dedi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 11:00
Puan Ver : Fenerbahçe'de Yedek Kalan Ozan Tufan: Ne Yapacağımı Şaşırdım(9/10)5

Aykut Kocaman'ın son 4 lig maçında bir dakika bile süre vermediği Ozan Tufan'ın ağzını bıçak açmıyordu.Yıldız futbolcu sessizliğini bozup, yakın çevresine dert yandı.

Daha önce "hücuma katkı yapamıyor" diye eleştirildiğini söyleyen Ozan, son dönemde ise "defansa yardım etmemekle" itham edildiğini belirterek, "Ben de ne yapacağımı şaşırdım" dediği belirtildi.

MESAJ KİME BİLİNMİYOR

Fotomaç'ın haberine göre; bu mesajın "Ozan'a onu neden yedek bıraktığımı söyledim" diyen Aykut Kocaman'a mı yoksa basında çıkan eleştirilere karşı mı olduğu anlaşılamadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  De  Yedek  Kalan  Ozan  Tufan  Ne  Yapacağımı  Şaşırdım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER