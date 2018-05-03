FENERBAHÇE'DEN ANITKABİR'E ZİYARET
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, taraftarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, kulübün kuruluşunun 111'inci yıl etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.
Başkan Yıldırım'a ziyarette; yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve taraftarlar eşlik etti. Yıldırım başkanlığındaki Sarı-lacivertliler, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
TURGUT ASLAN VE UĞUR DÜNDAR DA KATILDI
Ziyarette ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, darbeciler tarafından ağır yaralanan Gazi Emniyet Müdürü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan ile eski yönetici duayen gazeteci Uğur Dündar da bulundu.
Kaynak: haberinburada
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