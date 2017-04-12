FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İÇİN YALVARDI!
F.Bahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri de Gregory van der Wiel...
Bonservisine ücret ödenmeyen ancak hatırı sayılır bir imza parasının yanı sıra 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret alan Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertlileri maddi yönden de çok sıkıştırıyor.Yönetimin planı, Wiel'i sezon sonunda göndermek. Bu karar Hollandalı futbolcuya da iletildi, "Kendine kulüp bul" denildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, istediği teklifleri alamadı. Gelen teklifler ise Fenerbahçe'de kazandığının çok çok altında.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar