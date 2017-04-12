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fenerbahçe'den ayrılmak için yalvardı!

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İÇİN YALVARDI!

F.Bahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri de Gregory van der Wiel...

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:46
Puan Ver : Fenerbahçe'den Ayrılmak İçin Yalvardı!(6/10)5


Bonservisine ücret ödenmeyen ancak hatırı sayılır bir imza parasının yanı sıra 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret alan Hollandalı sağ bek, sarı-lacivertlileri maddi yönden de çok sıkıştırıyor.Yönetimin planı, Wiel'i sezon sonunda göndermek. Bu karar Hollandalı futbolcuya da iletildi, "Kendine kulüp bul" denildi. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, istediği teklifleri alamadı. Gelen teklifler ise Fenerbahçe'de kazandığının çok çok altında.








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