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fenerbahçe'den bomba transfer!

FENERBAHÇE'DEN BOMBA TRANSFER!

Yeni sezonda Aykut Kocaman yönetiminde çok iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor...

Tarih : 08 Nisan 2017, 11:34
Puan Ver : Fenerbahçe'den Bomba Transfer!(7/10)5


İsmi birçok yıldızla anılan Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk formasını giyen Taison Freda resmi girişimlere başladı. Asbaşkan Ali Yıldırım'ın bu transferi bitirmek için geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gittiği ortaya çıktı.



Yıldırım'ın ilk olarak Shakhtar'la masaya oturduğu öğrenildi.



Şu anda piyasa değeri 10 milyon Euro olan Taison'un sözleşmesinin Aralık ayında sona erecek olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.



Sarı- Lacivertliler, artık Ukrayna'da kariyerini sürdürmek istemeyen Brezilyalı futbolcunun transferini 3-4 milyon Euro arasında bir rakama bitirmeyi hedefliyor.








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