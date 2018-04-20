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Fenerbahçe'den Derbi Savunması! Tff'ye Sunum Yapılacak
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Fenerbahçe'den derbi savunması! TFF'ye sunum yapılacak

FENERBAHÇE'DEN DERBİ SAVUNMASI! TFF'YE SUNUM YAPILACAK

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşananların ardından karşılaşmanın tatil edilmesi sonrasında TFF'ye konuyla ilgili bir sunum yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 20 Nisan 2018, 21:00
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Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili TFF'ye sunum yapmnaya hazırlanıyor.

beIN Sports'un haberine göre; görüntülü analizlerle karşılaşmada yaşananları dikkatli bir biçimde inceleyip, mercek altında anlatmayı planlayan Fenerbahçe cephesi, Beşiktaşlı futbolcuların ve maçın hakemi Mete Kalkavan'ın oyunu devam ettirmekten çok durdurmaya yönelik tavırlar içinde olduğunu savunacağı öğrenildi.

TFF'YE GÖRÜNTÜLÜ SAVUNMADA BULUNULACAK

Olayların çıkmasının ardından Beşiktaş, hakem Mete Kalkavan'dan önce soyunma odasına gittiğini de savunan Fenerbahçe, TFF'ye sunacağı görüntülerde bu durumu da anlatacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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