Kasımpaşa maçına santrforsuz çıkan Fenerbahçe, hem dört gol buldu hem de rakip ceza sahasında en çok topla buluştuğu maçı oynadı.

Fenerbahçe, Janssen'in cezası Fernandao ve Soldado'nun sakatlıkları ve Van Persie'nin hazır olmaması nedeniyle santrforsuz çıktığı Kasımpaşa maçında bir rekora imza attı.

RAKİP YARI SAHADA EN FAZLA TOPLA BULUŞTUPU MAÇ

Opta verilerine göre sarı lacivertliler, dört gol bulduğu maçta bu sezon Süper Lig'de rakip ceza alanında en çok topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı.

Fenerbahçeli oyuncular Kasımpaşa ceza sahasında toplam 39 kez topla buluştu.

Kaynak: haberinburada