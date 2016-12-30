

Fenerbahçe, Sunderland'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Jeremain Lens'in bonservisini alabilmek için sezon sonunu beklerken, İngiliz basınından çok çarpıcı iddialar geldi. Echo gazetesi, Premier Lig'de düşme hattında bulunan Sunderland'ın, Lens'i 8 milyon sterlin'e (yaklaşık 9.4 milyon euro) satarak para kazanmak istediğini bildirdi.



DETAY AKTARILMADI



TalkSport radyosunun haberinde ise Fenerbahçe'nin Lens'in bonservisini almak istediğini, bunun için Sunderland'a sürpriz bir teklifte bulunduğu belirtildi. Radyo, sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızın bonservisine karşılık Sunderland'a kadro dışı bıraktığı Emmanuel Emenike ve Gregory Van der Wiel'i teklif ettiğini ileri sürdü. Haberde daha fazla detaya yer verilmedi.



JEREMAIN LENS: 'UMARIM DEVAM EDERİM'



Gösterdiği performansla kısa sürede sarılacivertli taraftarların sevgilisi olan Jeremain Lens, her fırsatta Fenerbahçe'de kalmayı çok istediğini belirtirken, bu arzusunu bir kez daha yineledi. 29 yaşındaki Lens, "Ailemin Türkiye'de yaşamamla ilgili bazı endişeleri vardı ama gelip gördüler burayı. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Onlar da Fenerbahçe'de devam etmeme onay veriyorlar. Umarım önümüzdeki sezon da burada kalırım" dedi. Lens, ziyaretine gelen babası ile birlikte tatilini geçirmek üzere Hollanda'ya gitti.



BABA LENS: 'BEN DE GİDER KONUŞURUM'



Jeremain Lens'in babası Ricardo Lens, oğlunun F.Bahçe'de devam etmek istediğini söyledi. Baba Lens, oğlunun PSV'den bu yana ilk kez bu kadar mutlu olduğunu belirtirken, "Jeremain, İstanbul'da kalmak ve F.Bahçe için oynamaya devam etmek istiyor. Gerekirse ben de bunun için çaba göstereceğim. Sunderland'lı yöneticilerle konuşmaya hazırım" açıklamasını yaptı..







kaynak:sabah