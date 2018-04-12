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Fenerbahçe'den MHK'ye Hakem Tepkisi: Endişe Verici

FENERBAHÇE'DEN MHK'YE HAKEM TEPKİSİ: ENDİŞE VERİCİ

Fenerbahçe, internet sitesinden yaptığı açıklamada MHK'nin hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na maç vermemesine tepki gösterdi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Fenerbahçe'den Mhk'ye Hakem Tepkisi: Endişe Verici(5/10)1

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Osmanlıspor maçında muhteşem bir performansa imza atan hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun bu hafta MHK tarafından görevlendirilmemesine tepki gösterdi

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu'nun, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz.

Süper Lig'de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde 'tarafsızlık' ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir.

"MHK TARAFINDAN CEZALANDIRILDI"

MHK tarafından kızağa çekilerek "cezalandırılan" Cevdet Kömürcüoğlu'na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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