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Fenerbahçe'den Resmi Kjaer Açıklaması!

fenerbahçe'den resmi kjaer açıklaması!

FENERBAHÇE'DEN RESMİ KJAER AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe Kulübü, Chelsea'nin Simon Kjaer için transfer teklifinde bulunduğuna dair çıkan haberleri yalanladı.

Tarih : 11 Ocak 2017, 14:46
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Sarı Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada:



"Son dönemde, bazı yazılı ve görsel basın mecralarında, Danimarkalı futbolcumuz Simon Kjaer'e, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin transfer teklifi yaptığına dair bazı yalan haberler yer almaktadır.



Futbolcumuz Kjaer için kulübümüze gelen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Dolayısıyla, bazı meblağların dahi belirtildiği transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz, takımımızda mutlu ve başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.



Takımımızdaki huzuru bozmaya yönelik bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.



 



kaynak:fanatik








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