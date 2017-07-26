FENERBAHÇELİ AATİF ANTALYASPOR'A GİTMEYİNCE ETO'O TRANSFERİ İPTAL OLDU
Fenerbahçe, Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yla anlaşmasına rağmen Aatif Akdeniz ekibine gitmeyi kabul etmeyince transfer rafa kalktı.
Fenerbahçe'nin Eto'o girişimi olumsuz sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı, ancak kulübü Antalya ile mutabakata varılamadığı için transferi noktaladığı bildirildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antalyaspor, Fenerbahçe'nin takas teklifinde Aatif'tan başka oyuncuyu kabul etmedi. Faslı futbolcu, Antalya'ya gitmek istemeyince, Samuel Eto'o konusu rafa kaldırıldı.
AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTILAR
Antalyaspor önceki gün Eto'o konusunda yaptığı açıklamaya rağmen, Fenerbahçe ile Kamerunlu yıldızının anlaştığı haberlerine engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar dün bir açıklama daha yaparak, "Antalya'ya mal olmuş değerimizin başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim
- Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı
- Üç Büyüklerin İstediği Samir Nasri, Roma'ya Gitmeye Hazırlanıyor
- Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
- Başkan Paris Seferi İçin Yetki Verdi: Salı Günü Transferi Bitirin
DÜNYA HABERLERİ
- Sperm Sayısı 50 Yılda Yüzde 50 Azaldı! İnsanlığın Sonu Gelebilir
- Charlie Bebeğin Ötenazi Hakkı İçin Ailesi Mahkemeden Gelecek Kararı Bekliyor
- Alman Polisi, Her Yerde 16 Yaşındaki Ceylan'ı Arıyor!
- Deaş'ın Kaçırarak Cinsel İlişki Kölesi Yaptığı Ezidiler!
- 50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar