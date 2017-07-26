Fenerbahçe'nin Eto'o girişimi olumsuz sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı, ancak kulübü Antalya ile mutabakata varılamadığı için transferi noktaladığı bildirildi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antalyaspor, Fenerbahçe'nin takas teklifinde Aatif'tan başka oyuncuyu kabul etmedi. Faslı futbolcu, Antalya'ya gitmek istemeyince, Samuel Eto'o konusu rafa kaldırıldı.

AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPTILAR

Antalyaspor önceki gün Eto'o konusunda yaptığı açıklamaya rağmen, Fenerbahçe ile Kamerunlu yıldızının anlaştığı haberlerine engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar dün bir açıklama daha yaparak, "Antalya'ya mal olmuş değerimizin başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: haberinburada