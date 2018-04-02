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Fenerbahçeli Aatif'ın golüne Janssen'den mesaj!

FENERBAHÇELİ AATİF'IN GOLÜNE JANSSEN'DEN MESAJ!

Uzun birt süredir sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe formasından uzak Kalan Vincent Janssen, Aatif Chahechouhe'nun golünden sonra "Şanslıydın Aatif" paylaşımında bulundu.

Tarih : 02 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Fenerbahçeli Aatif'ın Golüne Janssen'den Mesaj!(8/10)4

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 12. dakikada Aatif Chahechouhe'nın müthiş golüyle 2-0 öne geçerken Vincent Janssen de bu gole kayıtsız kalamadı.

Sakatlığını atlatmaya çalışan Fenerbahçe'nin Hollandalı forveti Vincent Janssen, Aatif'in ceza sahası dışından attığı golün ardından Instagram'dan fotoğraf paylaştı.

"ŞANSLIYDIN AATIF"

Janssen, Aatif Chahechouhe'nın attığı golü paylaşırken "Şanslıydın Aatif" notunu yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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