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Fenerbahçeli Alper Potuk İçin Sevilla Ve Villarreal Devreye Girdi
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Fenerbahçeli Alper Potuk İçin Sevilla ve Villarreal Devreye Girdi

FENERBAHÇELİ ALPER POTUK İÇİN SEVİLLA VE VİLLARREAL DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'de 5 sezondur oynayan ve özellikle Aykut Kocaman'ın gelişiyle attığı 6 golle kariyer rekoru kıran Alper Potuk için Villarreal ve Sevilla devreye girdi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 11:20
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Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk sözleşmesinde '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin olduğu ortaya çıkarken, La Liga ekiplerinin bu maddeden faydalanacağı, Alper için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

ENES ÜNAL TRANSFERDE YARDIMCI OLACAK

Star Gazetesi'nin haberine göre; Enes Ünal'dan bir hayli memnun kalan Villarreal'in Alper Potuk için devreye girdiği öğrenilirken, İspanyol yöneticilerin bu transfer için Enes'ten yardım alacakları belirtildi.

Öte taraftan bu sezon ligde istikrarsız bir performans ortaya koymasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Sevilla'nın yeniden yapılanacağı belirtilirken, 23 maçta sadece 1 gol atan 32 yaşındaki Jesus Navas'tan beklenen verimi alamayan Endülüs ekibinin Alper Potuk'u listeye aldığı, hatta milli futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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