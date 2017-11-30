FENERBAHÇELİ ALPER POTUK, KARİYERİNİN İLK HAT-TRİCKİNİ YAPTI
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, Adanaspor'u 6-0 mağlup ettikleri karşılaşmada kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, kupada oynanan karşılaşmada kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.
AYKUT KOCAMAN'A "HAZIRIM" MESAJI VERDİ
Aldığı cezadan sonra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Alper Potuk, Ziraat Türkiye Kupasında şov yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-tricikini Adana Demirspor karşısında yaparken Aykut Kocaman'a da 'Hazırım' mesajı verdi.
BU SEZON 5 GOL İLE TAKIMINA KATKI YAPTI
Fenerbahçe forması ile 2015-2016 sezonunda 5 gol atarak en golcü sezonunu geçiren Alper Potuk, bu sezon daha şimdiden toplamda beş gol kaydetmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ÖZGÜVENİM ARTTI"
Lige çok iyi başladığı fakat daha sonra sakatlık ve kart cezalısı olduğu için oynayamadığını hatırlatan Potuk, "Bu maç da benim öz güvenimi arttırmak ve form grafiğimi yükseltmek için çok önemliydi" şeklinde konuştu.
"HOCAMIZIN ŞANS VERMESİ DURUMUNDA ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın bu sene kendisini forvet bölgesinde oynattığını ifade eden yıldız futbolcu, "Bu sene hocamızın gelmesiyle gol bölgesine daha yakın oynatıyor. Bugün ikinci yarı tekrar oraya çekti. Forvet sıkıntısı var. Hocamızın şans vermesi durumunda elimden geleni yapacağım" dedi.
Alper, ayrıca bu akşam profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yaptığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.
"TARAFTARIMIZA İHTİYACIMIZ VAR"
Ligde bu hafta evlerinde oynayacakları Kasımpaşa maçında sarı-lacivertli taraftarları desteğe çağıran Potuk, Taraftarımızın bu maçın farkındadır önemini. Rakiplerimizin birbiriyle oynadığı haftada Kasımpaşa maçında çok ihtiyacımız var. Onlar da gereğini yapacaktır. İnşallah hep beraber mutlu sona ulaşırız" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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