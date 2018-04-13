FENERBAHÇELİ EFSANE, JESSİCA MAY'İN NİKAH ŞAHİDİ OLACAK
Yeni Gelin dizisinin Brezilyalı oyuncu Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da evlenecek. Genç çiftin nikah şahidi Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza olacak.
Yeni Gelin dizisi ile gönüllerde taht kuran Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, Brezilya'da yapılacak olan düğünü için geri sayıma başladı. Güzel oyuncunun nikah şahitliğini Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza yapacak.
ALEX DE SOUZA NİKAH ŞAHİDİ OLACAK
Yeni Gelin dizisinde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahidi ise futbolcusu Alex yapacak.
ALEX'İN İSTANBUL ZİYARETİNDE BİR ARAYA GELDİLER
Geçtiğimiz hafta hemşehrisini İstanbul'da ziyaret eden Alex, Jessica May ile düğünün ayrıntılarını konuştular. Brezilya'da aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye'ye dönünce Karaköy'de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar.
Kaynak: haberinburada
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