Fikret Orman, Beşiktaşlı Taraftarlarla Bir Araya Geldi
Trump'ın Yeni Aracının Görüntüleri Sızdı, Fiyatı Dudak Uçuklattı
Salzburg 4 Dakikada Attığı 3 Golle Lazio'yu Elemeyi Başardı
Arsenal, Rusya'da 2-2'lik Beraberlikle Turladı
Beyaz Saray: Suriye Konusunda Kesin Bir Karar Alamadık
Fenerbahçeli Efsane, Jessica May'in Nikah Şahidi Olacak
Aziz Yıldırım: Başkanlık Seçimi Ülker Stadyumu'nda Yapılacak
Uber Kavgasında Taksici Cephesi: Binen Vatan Hainidir
Zehir Tacirlerine Sınırda Büyük Operasyon! Piyasa Değeri 15 Milyon Tl
Rusya Devlet Televizyonu Halkı Uyardı: Gıda Stoklayın
Rusya, Bmgk'yı Yarın Suriye İçin Toplantıya Çağırdı
Samsunspor, Yılmaz Vural'ı Tff'ye Şikayet Etti
Badou Ndiaye Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
Everton'da Cenk Tosun Şaşkınlığı
Çin Ordusu Gövde Gösterisiyle Abd'ye Meydan Okudu
Fenerbahçe'den Mhk'ye Hakem Tepkisi: Endişe Verici
Yer Yerinden Oynayacak! Fenerbahçe Gomez'in Peşinde
Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a Taziye Telefonu
Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi

Fenerbahçeli efsane, Jessica May'in nikah şahidi olacak

FENERBAHÇELİ EFSANE, JESSİCA MAY'İN NİKAH ŞAHİDİ OLACAK

Yeni Gelin dizisinin Brezilyalı oyuncu Jessica May, fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile 30 Haziran'da evlenecek. Genç çiftin nikah şahidi Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza olacak.

Tarih : 13 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Efsane, Jessica May'in Nikah Şahidi Olacak(7/10)3

Yeni Gelin dizisi ile gönüllerde taht kuran Brezilyalı güzel oyuncu Jessica May, Brezilya'da yapılacak olan düğünü için geri sayıma başladı. Güzel oyuncunun nikah şahitliğini Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza yapacak.

ALEX DE SOUZA NİKAH ŞAHİDİ OLACAK

Yeni Gelin dizisinde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, Rizeli fotoğrafçı sevgilisi Hüseyin Kara ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Brezilya Parana bölgesindeki Amazon Eventos'ta 30 Haziran'da evlenecek olan Jessica May'in nikah şahidi ise futbolcusu Alex yapacak.

ALEX'İN İSTANBUL ZİYARETİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz hafta hemşehrisini İstanbul'da ziyaret eden Alex, Jessica May ile düğünün ayrıntılarını konuştular. Brezilya'da aile arasında sade bir nikah yapacak olan Jessica May ve Hüseyin Kara, Türkiye'ye dönünce Karaköy'de ki bir mekanda arkadaşlarıyla kutlama yapacaklar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Efsane  Jessica  May  İn  Nikah  Şahidi  Olacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER