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Fenerbahçeli Eljif Elmas: Dört gözle ocak ayını bekliyorum

FENERBAHÇELİ ELJİF ELMAS: DÖRT GÖZLE OCAK AYINI BEKLİYORUM

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "Dört gözle ocak ayını bekliyorum" dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 23:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Eljif Elmas: Dört Gözle Ocak Ayını Bekliyorum(8/10)4

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, Sarı-lacivertli takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok mutluyum. Hepsi beni çok seviyor. Buradaki hava çok güzel. Her şey çok iyi gidiyor. Ben de başlamak için dört gözle ocak ayını bekliyorum" dedi.

MAKEDONYA'DA "YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSU" SEÇİLDİ

Makedonya Futbol Federasyonu tarafından "Yılın en iyi genç futbolcusu" ödülüne layık görülen Eljif Elmas, Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden genç futbolcu, Fenerbahçe'de her şeyin çok iyi gittiğini ve çok mutlu olduğunu belirtti. Taraftarın da desteğiyle sezon sonu şampiyonluğun geleceğine vurgu yapan genç futbolcu, başlamak için ocak ayını dört gözle beklediğini söyledi.

"İNŞALLAH BÖYLE BAŞARILAR DAHA SONRA DA GELİR"

Makedonya'da en iyi genç oyuncu seçilmesiyle ilgili Eljif, "Seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah böyle başarılar daha sonra da gelir. Aileme, milli takımım ve eski takımım Rabotnicki'ye çok teşekkür ederim. Çünkü onlar beni çok desteklediler. İnşallah Fenerbahçe'ye de çok katkım olur" dedi.

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu belirten Eljif, "Burada çok mutluyum. Hepsi beni çok seviyor. Buradaki hava çok güzel. Her şey çok iyi gidiyor. Ben de başlamak için dört gözle ocak ayını bekliyorum" diye konuştu.

"SEZON SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Taraftara da çağrıda bulunan Eljif, "Onlar bizi hep desteklesin, sezon sonunda şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak takımın gidişatıyla ilgili değerlendirme yapan Eljif, "Takım daha iyiye gidiyor. İnşallah hep böyle kazanmaya devam ederiz. Böyle devam edersek kupada da ligde de şampiyon oluruz" diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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