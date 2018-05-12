FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR, SİPARİŞ VERİLEN CİĞERLERİ MORAL BOZUKLUĞU NEDENİYLE YİYEMEDİ
Ziraat Türkiye Türkiye Kupasında Akhisarspor'a kaybedilen karşılaşma sonrası, Fenerbahçeli futbolcular moral bozukluğu nedeniyle soyunma odasına söylenen ciğerlerden yiyemedi.
Sarı-lacivertli futbolcuların Akhisar maçı sonrası soyunma odasında ciğer yediği haberi sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti. Ancak F.Bahçe'nin deplasmanda oynadığı her maçın sonunda soyunma odasına yemek söyleniyor.
MORAL BOZUKLUĞU NEDENİYLE CİĞERLERİ YİYEMEDİLER
Futbolcular maç içerisinde fazla efor sarf ettikleri için bulundukları ilin meşhur yemeği maç sonunda soyunma odasında önceden hazırlanıyor. Fakat Akhisar maçı sonrası futbolcuların birçoğu moral bozukluğu nedeniyle sipariş edilen ciğerlerden yemedi.
TESİSLERDE KALDILAR
Fenerbahçeli futbolcuların soyunma odasında ve dönüş yolunda uçakta adeta ağzını bıçak açmadı. Diyarbakır'dan gece geç saatlerde İstanbul'a inen futbolcuların birçoğu da evlerine gitmeyerek tesislerde kaldı.
TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupasını Akhisarspor'a kaybetmesinin ardından üzüntülü olan sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe soyunma odasına ciğer sipariş edildiğini duyunca adeta çileden çıktı. Fenerbahçe taraftarı bu konu hakkında sosyal medyadan binlerce tepki mesajı paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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