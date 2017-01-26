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fenerbahçeli futbolcuya şok sözler!

FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYA ŞOK SÖZLER!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Alaattin Metin, Van der Wiel'i çok sert ifadeler ile eleştirdi.

Tarih : 26 Ocak 2017, 09:15
Puan Ver : Fenerbahçeli Futbolcuya Şok Sözler!(6/10)8


Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a olan yakınlığı ile bilinen gazeteci Alaattin Metin, Van der Wiel'i çok sert ifadeler ile eleştirdi. Metin, Şener Özbayraklı'nın performansından bahsederken Wiel'e göndermede bulundu.





"WİEL BURADA KAFAYI YEDİ"



Van der Wiel için "kafayı" yemiş ifadesi kullanan Alaattin Metin, "Hoca haklı olaraktan yeni transfer diye sahaya sürdü. Önemli transferdi çünkü. Backgrounduna baktığın zaman çok önemli başarıları vardı futbolcu olarak müthiş kalitesi var. Ama burada kafayı yemiş diyeyim ben size. Şener ilk geldiğinde de, Wiel geldiğinde de hiç bir şey konuşmadı. Hep çalıştı, yedek kaldı yine çalıştı. İkinci adamken Milli Takım'a gitti" dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Fenerbahçeli  Futbolcuya  Şok  Sözler    haber

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