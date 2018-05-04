FENERBAHÇELİ GİULİANO'DAN FİNAL PAYLAŞIMI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Beşiktaş'ın maça çıkmamasının ardından paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından Giuliano'dan da bir paylaşım geldi.
Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda finale hak etiklerini belirtirken, "Tebrikler. Finale çıkmayı hak ettik. Haydi Fener" ifadelerine yer verdi.
İşte Giuliano'nun sosyal medyadaki paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
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