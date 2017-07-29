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Fenerbahçeli Gregory van der Wiel, FIFA'ya Gitti

FENERBAHÇELİ GREGORY VAN DER WİEL, FIFA'YA GİTTİ

Fenerbahçe Asbaşkanı, "Gregory van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik. O cezaların iptali için FIFA'ya gitti." dedi.

Tarih : 29 Temmuz 2017, 14:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Fıfa'ya Gitti(10/10)6

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Van der Wiel'in FIFA'ya gittiğini söyledi.

Mosturoğlu, Hollandalı futbolcuya teklifler olduğunu belirterek, "Van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik, o cezaların iptali için FIFA'ya gitti. Takıma sezon başı yapılan testler, geç geldiği için şimdi ona da yapılıyor. Kulüpten alacağı yok. İsteyen var, görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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