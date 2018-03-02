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Fenerbahçeli Isla, derbi sonrası Lig ve kupayı değerlendirdi

FENERBAHÇELİ ISLA, DERBİ SONRASI LİG VE KUPAYI DEĞERLENDİRDİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Isla, "Lig, kupadan daha önemli" dedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 20:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Isla, Derbi Sonrası Lig Ve Kupayı Değerlendirdi(5/10)1

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının ardından sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Isla, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Memnuniyet duyacaklarını bir skor aldıklarını ifade eden Şilili futbolcu, "Yarı finalin ilk ayağını dün Beşiktaş'ın sahasında oynadık. 2-2 memnuniyet duyabileceğimiz bir skor. Rövanş karşılaşması bizim sahamızda oynanacak. Bu defa onlar için çok zor bir karşılaşma olacak. Avantajlı skorla dönmemiz ikinci maç öncesinde olumlu bir görüntü oluşturdu. İyi futbolla, gerekli skoru alıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.

"LİG, KUPADAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Ligin kupadan çok daha önemli olduğunun altını çizen Isla, "Dün akşam bizim için önemli bir karşılaşmaya çıktık, elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya yansıtmaya çalıştık ama her şeyden önce lig geliyor. İlk hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak. Artık o maç geride kaldı. Bizim için en önemli maç, pazar günkü karşılaşma. Maçı kazanmak istiyoruz. Elimizden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyup, kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZ STADI DOLDURSUN"

Taraftarlardan desteklerini sürdürmesini isteyen Isla, "Taraftarlarımızın bizimle beraber olduklarında neler yapabildiklerini hepimiz gayet iyi şekilde biliyoruz. İç saha maçlarında bunu bugüne kadar çok iyi şekilde gösterdiler. Onlardan çok fazla bir şey istemeye gerek yok. Tek ricam; bugüne kadar ne yapıyorlarsa aynısına pazar günü de devam etsinler. Stadımızı doldursunlar. İlk dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar desteklerini sürdürsünler. Onlar olduğunda stadımız bambaşka bir yer oluyor. Onlar olduğunda kendimizi çok farklı hissediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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