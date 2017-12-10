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Fenerbahçeli Janssen ayakkabı bile giyemiyor

FENERBAHÇELİ JANSSEN AYAKKABI BİLE GİYEMİYOR

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Janssen, Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle şimdi ayak bile giyemiyor.

Tarih : 10 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Janssen Ayakkabı Bile Giyemiyor(9/10)5

Fenerbahçe'nin Bursaspor deplasmanında sakatlanan Hollandalı Vincent Janssen'in durumu ciddi gözüküyor. Fenerbahçe'nin yıldız forveti Janssen Bursa'dan maçı tamamlayamamış, 40. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası yerini Soldado'ya bırakmak zorunda kalmıştı.

AYAKKABI BİLE GİYEMİYOR

Gazete Habertürk'ün haberine göre Janssen'in bir pozisyonda aldığı darbe sonrası ayak baş parmağı kötü şekilde yaralanırken, durumunun ciddi olduğu ve ayakkabı dahi giyemediği öğrenildi. Ayak baş parmağı kanayan Hollandalı golcünün geçtiğimiz hafta yaşadığı diz ağrısı şikayetinin tekrarlamamış olması bir teselli yaratsa da Bursaspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Karabükspor maçında oynaması şüpheli duruma geldi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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