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Fenerbahçeli Josef De Souza'ya İngiltere'den Dev Teklif
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Fenerbahçeli Josef de Souza'ya İngiltere'den dev teklif

FENERBAHÇELİ JOSEF DE SOUZA'YA İNGİLTERE'DEN DEV TEKLİF

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'ya, İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion 12 milyon euroluk teklifte bulundu.

Tarih : 23 Mart 2018, 10:00
Puan Ver : Fenerbahçeli Josef De Souza'ya İngiltere'den Dev Teklif(6/10)2

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için sarı-lacivertli kulübün kapısını çalmıştı.

Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmakta oldukça ısrarcı...

ARADAKİ FARK 4 MİLYON EURO

Watford'un Josef de Souza için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euroluk (58 milyon TL) bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Watford'un Josef de Souza Ancak bu teklifi şimdilik kabul etmeyen Sarı-Lacivertliler'in İngilizler'den 16 milyon Euro talep ettiği bildirildi için Fenerbahçe Yönetimi'ne 12 milyon Euroluk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

JAVI GARCIA ONU ISRARLA İSTİYOR

İngiliz temsilcisinde Teknik Direktör Javi Gracia'nın Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiği ve Josef de Souza'yı ısrarla kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Watford ve F.Bahçe arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.

Brezilyalı oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2019 yılının Mayıs ayında sona eriyor. Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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