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Fenerbahçeli Mehmet Ekici saç baş yoldurdu

FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ SAÇ BAŞ YOLDURDU

Fenerbahçe ile Adana Demrspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçının ilk yarısında Mehmet Ekici'nin boş kaleye kaçırdığı pozisyon geceye damga vurdu.

Tarih : 30 Kasım 2017, 07:40
Puan Ver : Fenerbahçeli Mehmet Ekici Saç Baş Yoldurdu(10/10)6

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.

GECEYE DAMGA VURDU

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın son derece ciddiye aldığı ve as futbolcularının büyük bölümüne şans verdiği müsabakanın ilk yarısında Mehmet Ekici'nin boş kaleye kaçırdığı pozisyon geceye damgasını vurdu.

ZOR OLANI BAŞARDI

Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Janssen penaltı noktası üzerindeki Mehmet'i gördü. Yıldız futbolcu yerden gelen topun dibine çok girince zor olanı başardı ve meşin yuvarlağı auta gönderdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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