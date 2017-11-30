FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ SAÇ BAŞ YOLDURDU
Fenerbahçe ile Adana Demrspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçının ilk yarısında Mehmet Ekici'nin boş kaleye kaçırdığı pozisyon geceye damga vurdu.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
GECEYE DAMGA VURDU
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın son derece ciddiye aldığı ve as futbolcularının büyük bölümüne şans verdiği müsabakanın ilk yarısında Mehmet Ekici'nin boş kaleye kaçırdığı pozisyon geceye damgasını vurdu.
ZOR OLANI BAŞARDI
Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Janssen penaltı noktası üzerindeki Mehmet'i gördü. Yıldız futbolcu yerden gelen topun dibine çok girince zor olanı başardı ve meşin yuvarlağı auta gönderdi.
Kaynak: haberinburada
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