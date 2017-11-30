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Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Sakatlığı Nedeniyle 3 Hafta Yok

FENERBAHÇELİ MEHMET EKİCİ, SAKATLIĞI NEDENİYLE 3 HAFTA YOK

Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Adana Demirspor maçında sakatlanan Mehmet Ekici, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 30 Kasım 2017, 17:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Sakatlığı Nedeniyle 3 Hafta Yok(9/10)5

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mehmet Ekici'den kötü haber geldi.

Türkiye Kupasında dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında sakatlanıp oyunu yarıda bırakan yıldız oyuncu Mehmet Ekici'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyeği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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